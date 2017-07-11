Siemens подала в суд на поставщика газовых турбин в Крым

Немецкая компания Siemens подала иск против представителей «Технопромэкспорта» (инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех»). Об этом со ссылкой на пресс-службу концерна сообщает ТАСС.

Причина — поставка в Крым газовых турбин Siemens. «Как мы ранее сообщали в заявлении, [иск] направлен против тех, кто несет ответственность за это. А именно против менеджмента "Технопромэкспорта". Иск подан в Москве», — уточнил представитель компании Вольфрам Трост.

«Более того, Siemens подала иски о прекращении любых дополнительных поставок в Крым и возвращении уже доставленного оборудования в его первоначальное место назначения — Тамань (Краснодарский край — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Трост РИА Новости.

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Как утверждают в Siemens, две из четырех турбин, импортированных в Россию, были перевезены в Крым без согласия компании. Reuters отмечало, что покупатель турбин — «Технопромэкспорт» — дал письменные гарантии, что машины не окажутся на полуострове.

В то же время в Москве настаивают, что оборудование имеет отечественное происхождение. «В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях», — заявил 10 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

6 июля Reuters со ссылкой на источники сообщило о поставке в Крым турбин Siemens для строительства электростанции в Севастополе. Санкции Евросоюза, введенные после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года, запрещают поставку в регион энергетических технологий. Таким образом, Siemens может быть обвинена в нарушении санкционного режима. В свою очередь, в немецком концерне пообещали принять все меры, чтобы не допустить использования ее оборудования незаконным путем.