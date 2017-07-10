Siemens подаст в суд на поставщиков турбин в Крым

Немецкая компания Siemens намерена подать в суд на поставщиков турбин в Крым. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает РИА Новости.

По данным Siemens, две из четырех лопаточных машин, импортированных в Россию, были перевезены в Крым без согласия компании, уточняет Reuters. Агенство отмечает, что покупатель турбин — «Технопромэкспорт» — дал немецкой компании письменные гарантии, что машины не окажутся на полуострове.

При этом, по сведениям Reuters, концерн Siemens владеет 45,7-процентным пакетом акций в компании «Интеравтоматика», которая принимала участие в установке газотурбинных машин на полуострове.

Ранее 10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турбины, которые были поставлены в Крым для строительства теплоэлектростанций, имеют отечественное происхождение.

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6 июля Reuters со ссылкой на источники сообщило о поставке в Крым турбин Siemens для строительства электростанции в Севастополе. Санкции Евросоюза, введенные после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года, запрещают поставку на полуостров энергетических технологий. Таким образом, Siemens может быть обвинена в нарушении санкционного режима. В свою очередь в Siemens пообещали принять все меры, чтобы не допустить использования ее оборудования незаконным путем.

Строительство двух тепловых электростанций по 470 мегаватт (по одной в Симферополе и Севастополе) запланировано Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

