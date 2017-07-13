Reuters узнал о дополнительных поставках газовых турбин в Крым

В Крым из России доставлены еще две газовые турбины. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters.

Указывается, что такую информацию агентству предоставили лица, видевшие оборудование в порту Феодосии. Подтверждения того, что эти турбины произведены компанией Siemens, у Reuters нет, но отмечается, что их размеры и форма соответствуют общедоступным фотографиям газотурбинных систем концерна.

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6 июля Reuters со ссылкой на источники сообщило о поставке в Крым турбин Siemens для строительства электростанции в Севастополе. Санкции Евросоюза, введенные после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года, запрещают поставку на полуостров энергетических технологий. Таким образом, Siemens может быть обвинена в нарушении санкционного режима.

В Siemens утверждают, что две из четырех турбин, импортированных в Россию, были перевезены в Крым без согласия компании. Агентство Reuters отмечало, что покупатель турбин — «Технопромэкспорт» — дал письменные гарантии, что машины не окажутся на полуострове. 11 июля Siemens подала иск против представителей «Технопромэкспорта».

В то же время в Москве настаивают, что оборудование имеет отечественное происхождение. «В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях», — заявил 10 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

