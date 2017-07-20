Гендиректор российского партнера Siemens по турбинам отправлен в отставку

Генеральный директор компании «Силовые машины» Роман Филиппов отправлен в отставку. Такое решение принял совет директоров, сообщает в четверг, 20 июля, «Интерфакс».

Отмечается, что полномочия Филиппова прекращены досрочно — с ним расторгли трудовой договор. Причины такого решения пока не называются. Не указывается и кто станет новым директором компании.

13 июля СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора «Силовых машин». Его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в покушении на разглашение государственной тайны.

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Немецкая Siemens запустила производство газовых турбин в Петербурге вместе с младшим партнером — «Силовыми машинами». По данным Reuters, по меньшей мере две турбины затем перевезли в Крым, что нарушает санкционный режим.

Санкции Евросоюза, введенные после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года, запрещают поставку в регион энергетических технологий. В Siemens пообещали принять все меры, чтобы не допустить использования ее оборудования незаконным путем.

В 2014 году Крым оказался отрезан от энергоресурсов Украины. В октябре 2016-го президент России Владимир Путин пообещал, что проблемы с энергообеспечением полуострова будут полностью решены к концу 2018-го. В декабре того же года он заявил, что работы по присоединению газотранспортной системы региона к российским магистральным газопроводам завершены.