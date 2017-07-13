СМИ сообщили об уголовном деле в отношении гендиректора «Силовых машин»

Генеральный директор компании «Силовые машины» Роман Филиппов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в покушении на разглашение государственной тайны. Об этом ТАСС сообщил в четверг, 13 июля, источник в правоохранительных органах региона.

«Да, действительно Роман Филиппов задержан. Его подозревают в разглашении гостайны. Обвинение ему не предъявили, и я не думаю, что его предъявят за ночь. Речь идет о статьях 30 и 283 УК РФ», — сказал собеседник агентства, не приведя других подробностей.

Источник «Интерфакса» сообщил, что в рамках возбужденного уголовного дела проводятся мероприятия с рядом лиц, в том числе с Филипповым. Другой источник уточнил, что у Филиппова пока нет процессуального статуса, и «говорить о его задержании преждевременно». По его информации, «мероприятия в рамках уголовного дела будут проводиться с Филипповым в Москве».

Как сообщает «Фонтанка», после обыска в рабочем кабинете и по месту жительства Филиппов был допрошен в качестве подозреваемого. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде, после чего отпустили домой.

По данным издания, дело возбуждено органами ФСБ, следствие считает, что Филиппов ознакомил посторонних лиц с документами, содержащими секретные сведения. При этом, как уточняется, предстоит выяснить, были ли действия топ-менеджера умышленными либо разглашение секретов произошло по неосторожности.

Официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе «Силовых машин» воздержались от комментариев. «Мы не комментируем ситуацию», — сказал представитель компании.

