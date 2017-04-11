Верховный суд оставил в силе приговор одному из разгласивших гостайну диггеров

Военная коллегия Верховного суда оставила в силе приговор в отношении одного из московских диггеров, в 2014 году проникшего на секретный объект в столице. Как передает РИА «Новости», он был осужден на пять лет по статье о разглашении гостайны.

«Военная коллегия определила оставить в силе приговор в отношении Геннадия Нефедова в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима», — огласил вердикт судья.

По данным следствия, в 2014 году семь диггеров, среди которых были двое несовершеннолетних, несколько раз проникли в шахту режимного объекта. Сначала их привлекли за это к административной ответственности, а после публикации фотографий объекта возбудили уголовное дело о разглашении гостайны.

Следствие считает, что, выложив фотографии режимного объекта в соцсетях, диггеры распространили «сведения, составляющие государственную тайну, о местонахождении, конфигурации, конструктивных особенностях и внутреннем устройстве объектов специального строительства».

К уголовной ответственности привлекли шесть человек, один из диггеров проходил по делу свидетелем. Следствие обвинило Павла Софронова, Геннадия Нефедова, Василия Смирнова, Дениса Степанова и Николая Блазнина в незаконном получении и распространении сведений, которые составляют гостайну. Супруге Блазнина Светлане Мосейковой вменялось только получение секретных сведений.

Нефедов был единственным осужденным на реальный срок, так как ранее он уже был судим. Остальные фигуранты дела получили условные сроки, но тут же были амнистированы.

В июне 2016 два диггера проникли в тоннель Серпуховско-Тимирязевской ветки столичной подземки и сорвали движение поездов.