Российский бизнес отреагировал на отказ Siemens от сотрудничества

В российской энергетической компании «Интер РАО» и госкорпорации по атомной энергии «Росатом» заявили, что ситуация с германским концерном Siemens не окажет на их деятельность прямого влияния. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает «Интерфакс».

«Нам в настоящее время не требуется поставка оборудования Siemens», — заявили в «Интер РАО».

В «Росатоме» со своей стороны отметили, что происходящее «никаким образом не отразится на поставках турбинного оборудования (...), а также на существующих сервисных контрактах для действующих АЭС». Там также добавили, что не закупают газовые турбины для ТЭС.

Между тем в «Газпром энергохолдинге», ранее планировавшем приобрести у Siemens оборудование для Грозненской ТЭС, от комментариев отказались. Аналогичная реакция была со стороны Минэнерго России и завода «Уральские локомотивы» (совместное предприятие группы «Синара» и концерна Siemens), передает РИА Новости.

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От оценки ситуации воздержались и в Кремле. «Сразу скажу, что я оставляю это без комментария, это вопрос к компаниям, с которыми осуществляется сотрудничество, и по линии этих компаний будет продолжено взаимодействие и диалог», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее 21 июля Siemens объявила о разрыве лицензионного соглашения с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций. Это связано с тем, что, по утверждению компании, в Крым были незаконно перевезены четыре газовые турбины. Там предлагают выкупить оборудование и аннулировать контракт на дальнейшие поставки.

11 июля концерн подал иск к «Технопромэкспорту» (инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех»). В Siemens полагают, что на представителях именно этой компании лежит ответственность за поставки турбин на полуостров. В Москве между тем настаивают, что машины — отечественного происхождения.