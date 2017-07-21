Минэнерго не изменит планы по запуску ТЭС в Крыму на фоне ситуации с Siemens

Министерство энергетики России не намерено менять свои планы по запуску ТЭС в Крыму, несмотря на ситуацию с немецким концерном Siemens. Об этом в пятницу, 21 июля, РИА Новости заявил замглавы ведомства Андрей Черезов.

«Срок установлен. Это первый квартал 2018 года. Ничего не меняется. Оборудование, которое установлено [в Крыму], произведено в Крыму. Наша основная задача — чтобы в первом квартале 2018 года станции начали вырабатывать генерацию. Другого плана нет. Крым — российская территория, и нам нужно ее обезопасить», — сказал он.

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Ранее 21 июля Siemens объявила о разрыве лицензионного соглашения с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций. Это связано с тем, что, по утверждению компании, в Крым были незаконно перевезены четыре газовые турбины, предназначенные для проекта в Тамани. Концерн предлагает выкупить оборудование и аннулировать контракт на дальнейшие поставки.

Российские компании «Интер РАО» и «Росатом» заявили, что решение немецкого концерна на их деятельность не повлияет. В «Газпром энергохолдинге» и на заводе «Уральские локомотивы» (совместное предприятие группы «Синара» и Siemens) от комментариев отказались.

11 июля Siemens подала иск к «Технопромэкспорту» (инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех»). В концерне полагают, что на представителях именно этой компании лежит ответственность за поставки турбин на полуостров. В Москве между тем настаивают, что машины — отечественного происхождения.

