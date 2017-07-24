Минэнерго объявит конкурс на строительство еще одной электростанции в Крыму

Минэнерго России в ближайшее время планирует объявить конкурс на строительство еще одной электростанции в Крыму. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики Вячеслава Кравченко.

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«Сейчас планируем, и я думаю, что со дня на день будет объявлен конкурс на строительство электростанции в Крыму на 100-120 мегаватт. Ориентировочно предполагаем, что это [строительство] возможно будет в районе Саки, на западе Крыма», — приводит агентство слова чиновника.

Ранее, 21 июля, министерство энергетики сообщило, что не будет менять свои планы по запуску ТЭС в Крыму, несмотря на ситуацию с немецким концерном Siemens. «Срок установлен. Это первый квартал 2018 года. Ничего не меняется. Оборудование, которое установлено [в Крыму], произведено в Крыму. Наша основная задача — чтобы в первом квартале 2018 года станции начали вырабатывать генерацию. Другого плана нет. Крым — российская территория, и нам нужно ее обезопасить», — сказал замглавы ведомства Андрей Черезов.

В тот же день Siemens объявила о разрыве лицензионного соглашения с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций. Это связано с тем, что, по утверждению компании, в Крым были незаконно перевезены четыре газовые турбины, предназначенные для проекта в Тамани. Концерн предлагает выкупить оборудование и аннулировать контракт на дальнейшие поставки. В Москве настаивают на том, что оборудование — отечественного происхождения.

