Суд повторно отказался запрещать монтаж турбин Siemens в Крыму

Арбитражный суд города Москвы повторно отказал Siemens AG в принятии обеспечительных мерах по иску к «Технопромэкспорту». Немецкий концерн добивается ареста и запрета монтажа газовых турбин (ГТУ), поставленных без его ведома для строящейся в Крыму ТЭС. Соответствующее определение размещено в картотеке арбитражных дел.

В определении суда указано, что «заявленные обеспечительные меры несоразмерны возможным последствиям нарушения прав истца». Кроме того, судья посчитал, что доказательств, подтверждающих возможность причинения Siemens значительного ущерба, не представлено. В том числе в иске отсутствуют и доказательства, которые бы подтверждали размер этого ущерба.

На основании этого суд и отказался арестовывать и запрещать монтаж турбин.

Siemens, обосновывая необходимость запрета монтажа турбин, указал, что в настоящий момент ответчиком предпринимает меры для начала строительно-монтажных работ. Если турбины будут установлены, то в случае удовлетворения исков «демонтаж ГТУ повлечет значительные временные и финансовые затраты, и возврат ГТУ будет затруднителен либо невозможен», подчеркивают в юристы немецкого концерна.

Кроме того, по их мнению, начало эксплуатации турбин приведет к значительному снижению их стоимости, поскольку в этом случае они будут считаться бывшим в употреблении. А это повлечет значительный ущерб концерну.

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В конце августа стало известно, что правительство РФ перенесло сроки сдачи в эксплуатацию Симферопольской и Севастопольской ТЭС. Первая очередь ТЭС должна быть введена в строй 19 мая 2018 года, вторая — спустя месяц.

Между тем в 21 июля Минэнерго сообщило, что не собирается менять свои планы по запуску ТЭС в Крыму из-за ситуации с Siemens. Как известно, немецкий концерн объявил о разрыве лицензионного соглашения с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций.

Это связано с тем, что, по утверждению Siemens, в Крым были незаконно перевезены четыре газовые турбины. Концерн предложил выкупить оборудование и аннулировать контракт на дальнейшие поставки. В Москве настаивают на том, что турбины имеют отечественное происхождение. 11 июля Siemens подала иск в Московский арбитражный суд. Первые слушания по этому делу назначены на 18 сентября.

