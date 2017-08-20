Суд отказался арестовывать по иску Siemens направленные в Крым турбины

Арбитражный суд Москвы отказал немецкому концерну Siemens в аресте турбин, которые были переправлены в Крым. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщает РИА Новости.
При этом суд принял к производству иск компании к структурам «Ростеха». Предварительные слушания назначены на 18 сентября.
В Siemens считают, что в России незаконно переправили в Крым турбины, купленные для другого проекта. Иск поступил в арбитраж 11 июля.
Компания требовала наложения ареста на четыре турбины, перемещенные в Крым, и установления запрета на совершение действий по монтажу газотурбинных установок.
Ответчиками названы ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт».
21 июля Siemens объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани. В компании утверждают, что это было сделано в нарушение контрактных обязательств. Концерн намеревался добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым. Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт. В Москве между тем настаивают, что поставленные на полуостров турбины — отечественного происхождения.
4 августа ЕС расширил ограничительные меры в отношении России из-за скандала с поставками турбин в Крым. В санкционный список попали три физических лица, «вовлеченных в доставку» оборудования на полуостров, и три компании.