Бизнес
 

Суд отказался арестовывать по иску Siemens направленные в Крым турбины

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Арбитражный суд Москвы отказал немецкому концерну Siemens в аресте турбин, которые были переправлены в Крым. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщает РИА Новости.

При этом суд принял к производству иск компании к структурам «Ростеха». Предварительные слушания назначены на 18 сентября.

В Siemens считают, что в России незаконно переправили в Крым турбины, купленные для другого проекта. Иск поступил в арбитраж 11 июля.

Компания требовала наложения ареста на четыре турбины, перемещенные в Крым, и установления запрета на совершение действий по монтажу газотурбинных установок.

Ответчиками названы ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт».

21 июля Siemens объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани. В компании утверждают, что это было сделано в нарушение контрактных обязательств. Концерн намеревался добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым. Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт. В Москве между тем настаивают, что поставленные на полуостров турбины — отечественного происхождения.

4 августа ЕС расширил ограничительные меры в отношении России из-за скандала с поставками турбин в Крым. В санкционный список попали три физических лица, «вовлеченных в доставку» оборудования на полуостров, и три компании.

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