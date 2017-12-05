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Siemens обвинили в нападках на суверенитет России

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Представитель «Технопромэкспорта», входящего в «Ростех», заявил в арбитражном суде Москвы, что исковые требования Siemens в споре из-за «крымских турбин» направлены на причинение вреда целостности России. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает РИА Новости.

«Эмбарго Европейского союза, которое в судебном порядке пытаются исполнить истцы, нарушает суверенитет нашего государства», — сказал представитель компании.

По словам представителя «Ростеха», Siemens фактически добивается, чтобы российские компании, российские суды на российской территории соблюдали санкционные требования чужой международной организации — Евросоюза. Их выполнение для российских судов не является обязательным.

Причиной скандала с оборудованием Siemens в Крыму стали большие газовые турбины. В немецкой компании утверждают, что на полуостров в нарушение контрактных обязательств были перемещены четыре турбины, поставленные летом 2016 года для проекта в Тамани.

Концерн намеревается добиться возвращения оборудования и предотвратить новые поставки в Крым. Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт. В Москве между тем настаивают, что поставленные на полуостров турбины имеют российское происхождение.

Во встречном иске структуры Ростеха требуют признать недействительными три пункта контракта между Siemens и «Технопромэкспортом», которые, по словам представителя немецкого концерна в суде, касаются установления конечного пункта назначения турбин.

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