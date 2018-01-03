Киев пригрозил работающим в Крыму немецким компаниям

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что немецкие компании, которые работают в Крыму вопреки введенным Европейским союзом санкциям, а также признают полуостров российским, будут отвечать политически и юридически. Об этом сообщает УНИАН.

С таким заявлением Климкин выступил на встрече с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем. «Вы знаете, что мы много сделали для того, чтобы российское мошенничество, как в случае с поставкой турбин Siemens на территорию оккупированного Крыма, никогда не повторилось», — сказал Климкин.

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«Я считаю, что это стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса, и сейчас есть компании, которые позволяют своим ритейлерам, таким как Volkswagen или Adidas, причислять Крым к территории России. Мы их безусловно достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами», — добавил глава украинского МИД.

В июле агентство Reuters сообщило, что газовые турбины Siemens поставляются в Крым, несмотря на западные санкции. После этого немецкий концерн объявил о разрыве отношений с российскими партнерами. Siemens утверждала, что компанию ввели в заблуждение при заключении контракта. Концерн договорился с «дочкой» «Ростеха», компанией «Технопромэкспорт», о поставке турбин, отдельно обговорив исключение продажи этого оборудования в Крым.

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