Бывший крымский чиновник поехал на Украину за паспортом и попался

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего заместителя министра спорта Крыма. Об этом сообщается на официальной странице спецслужбы в Facebook.

По информации «Крыминформ», речь идет о 35-летнем Фарухе Камалове, который занимал должность замминистра спорта региона с апреля 2015-го по май 2016 года.

Его поймали на территории Херсонской области на пункте пропуска «Каланчак» на административной границе с Крымом. В сообщении СБУ указано, что мужчина хотел въехать на территорию Украины «для решения личных проблем». В своем Facebook пресс-секретарь службы Елена Гитлянская уточнила, что Камалов намеревался получить украинский биометрический паспорт.

В отношении бывшего чиновника возбуждено дело по части 1 статьи 111 УК Украины («Государственная измена»). В субботу, 3 февраля, суд изберет ему меру пресечения.

В январе бойцы СБУ задержали в Киеве экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. В его квартире провели обыск и изъяли российский паспорт. Против него возбуждено дело по статьям «Государственная измена» и «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

По биометрическим паспортам граждане Украины могут въезжать в страны Европейского союза без виз.

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