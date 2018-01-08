Бывшего министра здравоохранения Крыма обвинили в госизмене и арестовали

Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру здравоохранения Крыма Петру Михальчевскому, задержанному сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

Михальчевского задержали 5 января в Киеве в рамках дела о посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

СБУ провела обыск в его квартире, у экс-министра изъяли паспорт гражданина РФ, служебное удостоверение и другие документы.

Как отмечает «Украинская правда», Михальчевский арестован на один месяц. Виновным он себя не признает. Адвокаты Михальчевского во время заседания настаивали, что их подзащитный не должен содержаться под стражей, так как не намерен скрываться и хочет «через суд восстановить свое доброе имя, доказать, что никак не вредил Украине».

Петр Михальчевский занимал пост главы министерства здравоохранения Республики Крым с марта по июнь 2014 года.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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