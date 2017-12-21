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СБУ нашла «российского шпиона» в окружении премьера Украины

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Служба безопасности Украины выявила «агента российских спецслужб» в секретариате правительства. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По утверждению силовиков, задержанный Станислав Ежов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Он попал в поле зрения спецслужб уже давно, и последнее время находился под пристальным наблюдением. СБУ заявляет, что чиновник был якобы завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки.

Ежов, являясь помощником премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сопровождал политика на всех международных встречах и во всех поездках. До этого он работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации президента Украины.

30 ноября в Тольятти задержали работника судоремонтного завода, завербованного СБУ для сбора сведений о предприятии. Задержанный не успел передать полученную информацию украинским спецслужбам. Его не будут судить по статье «Шпионаж», а лишь депортируют на родину, поскольку ущерба безопасности России он не нанес.

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