Украинского шпиона Сержа поймали на заводе в Тольятти

В Тольятти задержали работника судоремонтного завода, завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) для сбора сведений о предприятии. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщилсообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Самарской области .

Во время допроса Сергей Сотников признался, что до июня работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе. Еще в 2016 году его вызвал к себе сотрудник СБУ по имени Даниил и предложил помогать силовикам. Мужчина согласился и получил псевдоним Серж.

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По словам Сотникова, перед поездкой в Россию Даниил поручил ему собрать информацию о тольяттинском заводе. «Другие задания СБУ мной не отрабатывались. Сведения о деятельности тольяттинского завода я никому не предоставлял», —

пояснил мужчина во время допроса.

По словам источника, задержанный действительно не успел передать полученную информацию украинским спецслужбам. Его не будут судить по статье «Шпионаж», а лишь депортируют на родину, поскольку ущерба безопасности России он не нанес.