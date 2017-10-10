Турчинов пригрозил отправлять в Россию только шпионов и разведчиков

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что в ближайшее время в Россию с Украины будут ездить только шпионы и разведчики. Его слова во вторник, 10 октября, приводит «Украинская правда».

Так Турчинов прокомментировал возможный запрет для госслужащих на поездки в соседнюю страну, который инициирует Служба безопасности Украины (СБУ). «Вы знаете, когда страна будет признана агрессором, то туда могут ехать только разведчики и шпионы. Так или нет? Если он разведчик, мы найдем, как его туда переправить. Если шпион, то, я считаю, нечего делать, когда он выполняет какие-то прямые функции», — сказал секретарь СНБО.

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9 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об ограничении права украинцев на выезд в Россию. Официальное название нормативного акта — «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд с Украины в государство-агрессор)». Агрессором в Киеве называют Россию.

13 сентября сообщалось, что украинский кабинет министров поручил министерству иностранных дел и СБУ внести Россию в список стран миграционного риска.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседнюю страну в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет Россию страной-агрессором. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.