Правительство Украины внесет Россию в список стран «миграционного риска»

Украинское правительство поручило министерству иностранных дел страны и Службе безопасности Украины (СБУ) внести Россию в список стран миграционного риска до 30 сентября. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает телеканал «112 Украина».

Также кабинет министров принял план выполнения указа президента страны Петра Порошенко «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ними правил пребывания на территории Украины».

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1 сентября сообщалось, что Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) об усилении контроля за въездом и выездом из страны иностранцев, включая россиян, и лиц без гражданства, а также соблюдением ими правил пребывания в республике.

Решение СНБО предполагает начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Биометрические данные будут фиксироваться в пунктах пропуска.

Совет нацбезопасности и обороны согласовал этот документ 10 июля.