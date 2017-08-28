СМИ опровергли ужесточение порядка въезда россиян на Украину

Киев не намерен вводить в ближайшее время новый порядок пересечения границы для граждан России. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины, а также на собственные источники в Верховной Раде и правительстве страны.

По информации издания, украинские власти ограничатся мерами, предусмотренными июльским решением Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Согласно данному документу, с 1 января 2018-го будет введен биометрический контроль для граждан РФ на границе, а также электронная регистрация и учет россиян, проживающих на Украине.

«Я не владею информацией о каких-либо изменениях в существующих правилах пересечения госграницы гражданами России — идет наработка и моделирование тех изменений, которые были заявлены секретарем СНБО и запланированы к введению с 1 января 2018 года», — сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич. Помощник начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец также отметила, что пограничное ведомство не получало новых распоряжений об изменении порядка въезда россиян.

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Также источники «Вестей» в Верховной Раде Украины и кабинете министров не подтвердили информацию о том, что гражданам России придется заполнять за месяц до въезда в страну анкету на английском или украинском языке, в которой должны быть указаны цели поездки, пункты посещения.

23 августа издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщило, что власти Украины ужесточат порядок въезда в страну для граждан России. Отмечалось, что пересечение границы будет возможно только по биометрическому паспорту. Кроме того, от российских граждан потребуют заполнить специальную анкету на сайте МИД Украины.

По словам собеседников издания, в Киеве изначально собирались ввести с Россией полноценный визовый режим, но затем отказались от этой идеи из-за того, что ответные меры Москвы могли затруднить пересечение границы украинским гражданам.