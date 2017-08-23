СМИ узнали о готовящемся ужесточении порядка въезда россиян на Украину

Власти Украины ужесточат порядок въезда в страну для граждан России. Об этом в среду, 23 августа, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

В частности, пересечение границы будет возможно только по биометрическому паспорту. Кроме того, от российских граждан потребуют заполнить специальную анкету на сайте МИД Украины. «В анкете гражданин России должен будет указать данные о себе, в том числе профессию и место работы, а также точную цель поездки и населенные пункты, которые он планирует посетить. В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц — за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника»,— приводит издание слова источника, близкого к украинскому внешнеполитическому ведомству. Анкета будет заполняться на украинском либо на английском языке.

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По словам собеседников «Коммерсанта», изначально в Киеве намеревались ввести с Россией полноценный визовый режим, но отказались от этой идеи. «Главная причина, почему Киев не стал вводить визовый режим,— опасения за украинских граждан, оставшихся в Крыму. Если бы мы отменили соглашение о безвизовом режиме с Россией, эти люди лишились бы возможности беспрепятственно ездить в нашу страну»,— цитирует издание заместителя министра по делам беженцев Юрия Грымчака.

В июле глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что введение визового режима в отношении граждан России на текущий момент не будет отвечать целям Киева обеспечить контроль и безопасность.

В мае сообщалось, что в Верховной Раде Украины началась разъяснительная работа по вопросу введения визового режима с Россией. Некоторые политики попытались оценить возможное количество сторонников такого шага.