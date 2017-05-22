Депутат Рады заявил о сборе голосов в поддержку визового режима с Россией

В Верховной раде Украины началась разъяснительная работа по вопросу введения визового режима с Россией. Как сообщил в эфире телеканала «112 Украина» зампредседателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерев, в настоящее время в парламенте оценивают возможное количество сторонников такого шага.

По его словам, установление визовых барьеров с Россией является «следующим стратегическим вопросом сразу после получения Украиной "безвиза"».

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18 мая сообщалось, что фракция «Народного фронта» в Раде намерена мобилизовать депутатов других фракций для того, чтобы принять постановление об установлении визового режима с Россией. Партия проводит подготовительные консультации, чтобы избежать ситуации октября 2016-го, когда парламентарии отказались голосовать по этому вопросу. Тогда в украинском МИД заявили, что готовы к изменению порядка пересечения границы. Вместе с тем официальный представитель дипломатического ведомства Марьяна Беца признала, что в случае введения таких ограничений Киеву придется решать вопрос «последствий для рядовых граждан».

17 мая глава Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел председательствующей в Евросоюзе Мальты Кармело Абела подписали закон, предоставляющий безвизовый режим гражданам Украины.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал «Ленте.ру», что граждане сначала испытают эйфорию, но потом быстро разочаруются в случае предоставления стране безвизового режима с Евросоюзом. По его мнению, ситуативно рейтинги действующих властей поднимутся на 3-5 процентов, но «обязательно будет откат».