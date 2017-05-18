В Раде вновь предложили ввести визовый режим с Россией

Фракция «Народного фронта» в Верховной Раде Украины намерена мобилизовать депутатов других фракций для того, чтобы принять постановление о введении визового режима с Россией. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает «Апостроф».

Глава фракции Максим Бурбак в комментарии изданию подтвердил, что намерен поставить этот вопрос на голосование в ближайшее время. По словам Бурбака, в парламенте найдется достаточно депутатов, которые отдадут голоса за постановление. «Народный фронт» проводит подготовительные консультации, чтобы избежать ситуации октября 2016-го, когда в Раде отказались голосовать за введение виз с Россией.

В апреле Бурбак также выступал с требованием принять законодательные нормы о введении визового режима с Россией.

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В декабре 2016-го в украинском МИД заявили, что готовы к изменению порядка пересечения границы. Вместе с тем официальный представитель дипломатического ведомства Марьяна Беца признала, что в случае введения таких ограничений Киеву придется решать вопрос «последствий для рядовых граждан».

В октябре того же года спикер Рады Андрей Парубий инициировал рассмотрение вопроса об ограничении передвижения граждан через границу двух стран в связи с тем, что в Москве был задержан украинский журналист Роман Сущенко, обвиненный в шпионаже. Однако многие парламентарии, в том числе и представители фракции «Блока Петра Порошенко», отказалась поддержать предложение об отмене безвизового режима с Россией.