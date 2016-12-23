В Киеве заявили о готовности к введению визового режима с Россией

Министерство иностранных дел Украины готово к введению визового режима с Россией. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на официального представителя МИД Марьяну Бецу.

«Технологически МИД будет готов к внедрению такого режима, если будет принято политическое решение соответствующими компетентными органами», — сказала она.

Вместе с тем, по ее словам, в случае введения таких ограничений Киеву придется решать вопрос «последствий для рядовых граждан». «Так как их почти три миллиона, проживающих в РФ», — отметила Беца. Представитель украинского МИД также не исключила возможности зеркального ответа Москвы на введение Украиной виз.

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В октябре директор департамента политики и коммуникации МИД Украины Алексей Макеев заявил, что введение визового режима с Россией нецелесообразно, поскольку это может повлечь за собой бегство граждан из страны.

В августе украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев готов рассмотреть вопрос введения визового режима с РФ. В ответ председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил, что российский лидер Владимир Путин может принять решение о разрыве дипотношений с Украиной.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.