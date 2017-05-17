ЕС внес необходимые для отмены виз украинцам изменения в законодательство

Глава Европарламента Антонио Таяни и Кармело Абела, министр внутренних дел Мальты, председательствующей в Евросоюзе, подписали закон, предоставляющий безвизовый режим гражданам Украины. Об этом в среду, 17 мая, сообщает РИА Новости.

На проходившей в Страсбурге церемонии присутствовал украинский лидер Петр Порошенко.

Теперь документ должен быть опубликован в официальном вестнике Евросоюза и вступит в силу через 20 дней. В то же время Совет ЕС ранее предупредил, что действие безвизового режима будет приостановлено в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью.

Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины 11 мая. До этого соответствующее предложение поддержали послы Евросоюза и Европарламент.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей. Президент Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Евросоюзе это решение неоднократно откладывали под разными предлогами.

