Визами по воде

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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Сразу после скандального запрета социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» Киев взялся за подготовку следующего антироссийского шага. Власти Украины в очередной раз присматриваются к введению визового режима с Россией, для чего без лишнего шума провели «сверку голосов» в Верховной Раде. Как возникла эта идея и есть ли шансы на ее реализацию, выясняла «Лента.ру».

Для прокаженных — визовый карантин

Надо сразу сказать, что введение Украиной визового режима с Россией — не новость сегодняшнего дня. «Партия войны» в Киеве лелеет эту инициативу едва ли не с государственного переворота зимой 2014-го и последовавших за ним событий. Еще в марте того года — когда Крым уже поддержал возвращение в состав России, а Донбасс еще подчинялся Киеву и сохранял молчание — Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял формальное решение о визовом режиме с РФ. Интересно, что возглавлял тогда этот орган нынешний спикер украинского парламента Андрей Парубий, что вряд ли можно считать простым совпадением.

Идею должны были реализовать в кратчайшие сроки, но тут у Донбасса закончилось терпение. Кстати, не исключено, что объявление о визовом режиме послужило одним из детонаторов гражданской войны, наряду с языковым вопросом, а также с разгулом неонацистов из «Правого сектора» (признан экстремистским и запрещен в России) и других радикальных организаций. Не помогла даже «примирительная» риторика на тот момент премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который в противовес Парубию пообещал, что спешки с введением виз не будет. Надо семь раз отмерить и раз отрезать, призвал Яценюк, поскольку «в сохранении безвизового режима заинтересовано очень большое количество граждан Украины, в первую очередь на востоке и юге нашего государства, которые ездят в Россию на заработки, имеют родственные связи по ту сторону границы».

В итоге на первом этапе Киев ограничился полумерой и с марта 2015 года в одностороннем порядке запретил россиянам въезд на Украину с обычными паспортами — принимались только загранпаспорта. Среди главных киевских лоббистов этого решения «знакомые все лица» — уже упомянутый выше Парубий и нынешний глава СНБО Александр Турчинов. Последний придал теме новый импульс в конце 2015 года, поставив Раде соответствующую задачу.

«Я убежден, в новом году мы должны ввести реальный и достаточно жесткий визовый контроль, визовый режим с РФ (…) Этим вопросом в настоящее время занимается правительство, в частности министерство иностранных дел», — информировал он. Турчинов дал понять, что в Киеве осознают последствия этого шага, однако будут стоять на своем. «У нас много украинцев находятся в РФ, и [это] одна из причин, почему правительство не ускоряет визовый режим (…). Мы понимаем, что сразу будут синхронные действия», — пояснил он.

Дело не стали откладывать в долгий ящик. В начале 2016 года на рассмотрение Рады был официально внесен законопроект о прекращении соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Россией. Хотя авторство возложили на целую группу депутатов, несколько десятков человек (чтобы показать масштаб поддержки парламентом), кураторство Парубия, на тот момент первого заместителя председателя Верховной Рады, скрывать никто даже не пытался. Сам он выдавал по этому поводу перлы один другого краше. «Необходимо контролировать каждого представителя страны-агрессора, который хочет попасть на Украину. Мы не имеем права даже допустить возможность, чтобы через безвизовый режим на нашу территорию попадали вражеская агентура и диверсионные группы. Прокаженным — карантин. Поэтому держим фронт, укрепляем боеспособность и вводим визы», — воинствовал Парубий.

Впрочем, по ряду причин внутриполитического характера педалировать процесс не удалось. Как раз в этот момент украинские политики азартно торговались вокруг отставки правительства Яценюка, что определяло всю актуальную повестку. В результате, как и первое решение СНБО, законопроект формально остался, но в замороженном состоянии.

Нужно что-то более жесткое, чем просто визы!

Логично, что, когда после переформатирования исполнительной власти на Украине Парубий пошел на повышение и получил пост спикера, тема введения виз с Россией заиграла новыми красками. Главный «баттл» прошлого года состоялся в октябре, а формальным поводом для этого послужило задержание в России по подозрению в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко. «В начале 2016 года я внес в Раду проект постановления об обращении к кабмину относительно прекращения действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках (…). Возможно, есть смысл сегодня поднять вопрос и вернуться к введению визового режима с РФ», — обратился к депутатам спикер.

Предложение было моментально подхвачено всей фракцией «Народного фронта» (НФ), а оппозиционные «Батькивщина» и Радикальная партия даже назвали отмену виз «полумерой» и выразили готовность полностью разорвать дипотношения с Москвой. Несколько дней велись жаркие дискуссии. Причем по всем признакам побеждал именно «патриотический лагерь», на каждом углу голосивший о необходимости «фильтра для российской агентуры». Тем удивительнее было, когда все нагнетание страстей обернулось большим пшиком: законопроект попросту не стали рассматривать.

Можно не сомневаться, что ключевую роль в торпедировании голосования сыграл лагерь президента Порошенко, располагающий самой крупной фракцией в Раде. О причинах можно лишь догадываться: с одной стороны, администрация главы Украины могла решить, что для розыгрыша этой карты нужен более выгодный момент (например, ближе к выборам), с другой — несмотря не все истерики, в парламенте банально могло не хватить голосов, а такой провал был бы катастрофой для всей постмайданной власти. Последний сценарий вполне реален — в эти же дни, например, Рада с трех попыток не смогла принять закон, которым планировалось ограничить использование российской медийной продукции.

В «козла отпущения» для широкой публики превратили министерство иностранных дел, якобы возражения есть у них. Главе ведомства Павлу Климкину предоставили возможность объяснить свою позицию, суть которой можно сформулировать примерно так: необходимо изучить последствия, которые может повлечь введение визового режима с РФ, а уже потом вводить визы или даже что посерьезнее. «Я никогда не выступал против (…). Я, например, не исключаю, что нам будут нужны даже более жесткие мероприятия, чем визовый режим. Вопрос в том, что это нам даст, как мы это сделаем, в какие сроки, как это на самом деле будет влиять на наших граждан, наших граждан в оккупированном Крыму, граждан, которые находятся в России», — заявил глава украинского МИД (результаты референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с РФ, Киев не признает).

Однако не успели противники введения виз с Россией (в которые смело можно записать подавляющее большинство граждан Украины) перевести дух, как последовали новые агрессивные заявления. В очередной раз «очень жесткой визовой политики с Россией» потребовал Турчинов: «При всех проблемах украинцев, которые находятся в РФ, мы должны исходить из интересов страны, безвизовый режим у нас должен быть с Европой, а визовый режим без всяких исключений — с Россией». Парубий, в свою очередь, пообещал держать вопрос под своим контролем: «Я буду на нем настаивать, чтобы [в 2017 году] он нашел поддержку в сессионном зале». Было ясно, что отсрочка лишь временная и очень скоро тема вернется в повестку дня.

С вещами на выход и не возвращаться

Нынешнее обострение началось еще в середине апреля, когда Европарламент проголосовал за безвизовый режим с Украиной. Правда, памятуя о предыдущих попытках, спикер Рады сам не передовую не рвался, делегировав эти полномочия главе фракции НФ Максиму Бурбаку. «С внедрением безвизового режима с Европейским союзом остро встает вопрос о внедрении визового режима с Российской Федерацией, страной-агрессором. "Народный фронт" последовательно требует этого важного решения. Отношения с Российской Федерацией должны происходить в санкционном режиме», — напутствовал Бурбак.

И вот теперь от слов перешли к действиям, хотя и в несколько теневом режиме. Так, СМИ сообщили о «сверке голосов» в парламенте на прошлой неделе — дабы понять, насколько на сегодняшний день реально провести результативное голосование за введение виз с Россией. Не сообщая о конкретных результатах, источник утверждает, что в случае, если голосов хватает, вопрос может быть вынесен на голосование в сессионный зал со дня на день. Информацию о «сверке» подтверждают отдельные депутаты. «Сейчас подводятся итоги и количество голосов народных депутатов, которые готовы за это голосовать, проводится разъяснительная работа, и мы должны осуществить этот ответственный шаг и ввести визовый режим с Россией», — сообщил в телеэфире парламентарий Андрей Тетерук.

С одной стороны, нельзя исключать, что речь идет просто об информационной провокации, с другой — тема давно на слуху, и особого смысла лишний раз провоцировать не видно. Можно предположить, что в Киеве учли предыдущие уроки и на сей раз, вполне возможно, были намерены решить проблему наскоком, отрезать, как говорится, по живому. Однако блицкриг уже не удался. Трудно сказать, какое продолжение получит эта история: многое зависит от того, что реально показала «сверка» среди депутатов. А эти данные засекречены и вряд ли дойдут до широкой публики. Вероятно, из-за поднявшегося шума власти пойдут на очередную отсрочку — до конца лета или даже до следующего политического сезона. Если же вдруг голосов хватает с большим запасом (во что верится с трудом), не исключено, что решение будут продавливать сейчас, несмотря на утечку, сразу же за резонансным «санкционным» указом и на волне вводимого «безвиза» с ЕС.

В любом случае надо понимать, что противников визового режима с Россией в киевской власти нет. Все «за», даже если не делают громких публичных заявлений на этот счет. Поэтому голосование — лишь вопрос времени. Расхождения могут быть только относительно правильного момента и способов внедрения «фильтра», ведь каждая политсила рассчитывает на какие-то внутриполитические дивиденды. Редкие апелляции к миллионам украинцев, работающим в России, — по сути, крупнейшему инвестору в экономику страны, никого в Киеве особо не волнуют. На это просто не обратят внимания. Так же, как интересы украинцев были полностью проигнорированы при отключении денежных переводов из России, блокировке интернет-ресурсов и прочих подобных шагах.

Общее отношение к ситуации недавно выразил одиозный депутат Рады Владимир Парасюк, посоветовавший «заробитчанам» (то есть тех, кто находится в России на заработках) после введения визового режима вообще не возвращаться домой. «Я не понимаю этого и никогда в жизни не буду воспринимать. Это неправильно. Сколько бы там денег ни было заработано, сколько бы они их ни привезли на Украину, я это никогда не буду воспринимать (…). Мы всегда спрашиваем их мнение из-за того, что они работают там, в России. Им кто-то запрещает туда ехать? Да езжайте, можете вообще с вещами и больше не возвращаться», — посоветовал новоиспеченный политик.

Николай Подгорный (Киев)

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