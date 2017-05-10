СМИ рассказали о планах празднования на Украине «дня безвиза»

В администрации президента страны Петра Порошенко разработали план празднования предоставления Украине безвизового режима с ЕС. Об этом со ссылкой на источник сообщает украинское издание «Вести». Финальное решение Совет ЕС должен принять 11 мая.

В публикации отмечается, что ровно в 11:00 (совпадает с мск) во всех областях губернаторы должны будут сначала отдать приказ, а потом лично поднять флаг ЕС. После этого торжественным маршем к флагштоку должны подойти подразделения нацгвардейцев. «Можно только представить конфуз, если подписание "безвиза" по какой-то причине вдруг затянется», — рассказал собеседник в администрации Порошенко.

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26 апреля послы ЕС одобрили предоставление безвизового режима Украине. 6 апреля соответствующее предложение Европейской комиссии поддержал Европарламент. После утверждения решения Советом ЕС документ должен быть подписан президентом Европарламента и представителем страны, которая будет председательствовать в ЕС. Затем законодательный акт опубликуют в официальном журнале Евросоюза. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Евросоюзе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.