Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС

Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. Соответствующее голосование состоялось в четверг, 6 апреля, в рамках пленарного заседания в Страсбурге, передает агентство УНИАН.

За решение проголосовал 521 европарламентарий, против — 75, воздержались 36 депутатов.

Отмечается, что после голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

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11 марта глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли сказал, что безвизовый режим с Евросоюзом для граждан страны должен вступить в силу до конца июня текущего года. «В принципе, решение уже было принято в Брюсселе, и сейчас все выполняется согласно плану», — отметил он.

9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за отмену краткосрочных виз для украинцев.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Евросоюзе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.