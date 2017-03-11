Посол ЕС спрогнозировал срок отмены виз для украинцев

Безвизовый режим с Евросоюзом для граждан Украины должен вступить в силу до конца июня текущего года, заявил в беседе с УНИАН глава представительства ЕС в этой стране Хюг Мингарелли.

«В принципе, решение уже было принято в Брюсселе, и сейчас все выполняется согласно плану», — отметил он.

Также Мингарелли напомнил о требованиях, которые могут предъявляться к обладателям украинских биометрических паспортов при въезде в Шенгенскую зону. Этих граждан могут попросить предъявить доказательства оплаты мест проживания или подтвердить наличие достаточного количества денег. Если они не выполнят требования, им может быть отказано во въезде.

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9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за отмену краткосрочных виз для украинцев, сообщало РИА Новости. Свое согласие на отмену визового режима уже дал Совет ЕС. Теперь за это решение должен проголосовать Европарламент, процедура назначена на 5 апреля.

10 февраля председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что безвизовый режим с ЕС для украинцев будет введен до лета. Днем ранее журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк рассказал, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начнет действовать с 12 июня 2017 года.

Отмена виз в ЕС является одной из целей внешней политики Киева. Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Брюсселе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.