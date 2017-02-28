Представители Европарламента и Евросоюза согласовали отмену виз для украинцев

Переговорщики от Европарламента (ЕП) и Совета Европейского союза (ЕС) согласовали отмену виз для граждан Украины. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает РИА Новости.

«Когда изменения вступят в силу, обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок», — сообщили в ЕП. При этом отмечается, что безвизовый режим не предполагает получение разрешения на работу, а также не распространяется на Великобританию и Ирландию.

Теперь договоренности должен утвердить профильный комитет ЕП, Европарламент, а затем — Совет ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятое соглашение «формальным, но важным шагом на пути к долгожданному решению». «Теперь слово за Европарламентом и Советом ЕС», — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

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27 февраля Совет ЕС формально одобрил постановление, предусматривающие приостановку действия безвизового режима для третьих стран, передает «Интерфакс». Документ будет подписан в Совете ЕС и ЕП 1 марта и вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале Евросоюза.

Создание механизма экстренной приостановки свободного въезда украинцев в пределы ЕС в Брюсселе называли условием предоставления безвизового режима.

10 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что безвизовый режим с ЕС для украинцев будет введен до лета. Днем ранее журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк рассказал, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начнет действовать с 12 июня 2017 года.

Отмена виз в ЕС является одной из целей внешней политики Киева. Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Брюсселе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.