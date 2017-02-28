Бывший СССР
 

Представители Европарламента и Евросоюза согласовали отмену виз для украинцев

Перейти в «Мою Ленту»

Переговорщики от Европарламента (ЕП) и Совета Европейского союза (ЕС) согласовали отмену виз для граждан Украины. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает РИА Новости.

«Когда изменения вступят в силу, обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок», — сообщили в ЕП. При этом отмечается, что безвизовый режим не предполагает получение разрешения на работу, а также не распространяется на Великобританию и Ирландию.

Теперь договоренности должен утвердить профильный комитет ЕП, Европарламент, а затем — Совет ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятое соглашение «формальным, но важным шагом на пути к долгожданному решению». «Теперь слово за Европарламентом и Советом ЕС», — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

27 февраля Совет ЕС формально одобрил постановление, предусматривающие приостановку действия безвизового режима для третьих стран, передает «Интерфакс». Документ будет подписан в Совете ЕС и ЕП 1 марта и вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале Евросоюза.

Создание механизма экстренной приостановки свободного въезда украинцев в пределы ЕС в Брюсселе называли условием предоставления безвизового режима.

10 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что безвизовый режим с ЕС для украинцев будет введен до лета. Днем ранее журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк рассказал, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начнет действовать с 12 июня 2017 года.

Отмена виз в ЕС является одной из целей внешней политики Киева. Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Брюсселе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Совет ЕС принял норму о безвизовом режиме для Грузии
Юнкер назвал сроки отмены виз для Украины
Названа возможная дата введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Порошенко потребовал предоставить Украине безвиз в ближайшие недели
Украинцам отказали в праве работать в ЕС после вступления в силу ассоциации
Последние новости
Медведев призвал готовиться жить «неопределенно долго» в условиях санкций
Представители Европарламента и Евросоюза согласовали отмену виз для украинцев
В подмосковном Долгопрудном застрелили посетителя кафе
Команды 29 регионов примут участие во Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов
Во Франции жандарм случайно выстрелил во время речи Олланда
Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии
В России выпустят золотую монету номиналом в 20 тысяч рублей
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:12 Сегодня
Денис Вороненков (справа)

Новый русский украинец

Для чего Киеву беглый российский депутат Вороненков
20:35 Сегодня

Из-за обстрелов украинской армии без света в Донбассе остались сотни людей

18:49 Сегодня

Президент Киргизии заявил о нежелании устраивать третью революцию в республике

18:45 26 февраля 2017

Президент Молдавии посоветовал послам США и Румынии не лезть в его дела

Бывший СССР
 — 
00:05 20 февраля 2017
Акция сторонников евроинтеграции Украины на Площади Независимости в Киеве3

Все по Майдану

Культура протестов на Украине: от покрышек до развешивания трусов
19:41 Сегодня

Депутат Рады предрек уничтожение «империи Ахметова»

17:21 Сегодня

Савченко заявила о полученном от Москвы разрешении на посещение ДНР

17:45 25 февраля 2017

Грузовик ВСУ насмерть сбил 60-летнюю женщину в Донецкой области

Бывший СССР
 — 
00:04 27 февраля 2017
Мехрибан Алиева

Шамаханская царица

Зачем Мехрибан Алиеву назначили на пост вице-президента Азербайджана
18:14 Сегодня

Саакашвили зарегистрировал свою партию

15:34 Сегодня

Участники блокады Донбасса заявили о начале штурма одного из их блокпостов

15:21 25 февраля 2017

Украинские радикалы захватили Донецкую фильтровальную станцию

Россия
«Эти знания наполняли голову, как чердак»
Почему советское образование нельзя считать «лучшим в мире»
В Москве задумались о речном общественном транспорте
Медведев призвал готовиться жить «неопределенно долго» в условиях санкций
Васильева нашла объяснение учительской зарплате в семь тысяч рублей
Директор «Херсонеса Таврического» сообщила о соглашении с церковью
В Госдуме оценили перспективы вывода российской военной базы из Киргизии
Путин назвал неуместными новые санкции против Сирии
Все материалы
Мир
С братским приветом
В убийстве Ким Чен Нама официально обвинили Пхеньян
Желтую расу — в лагеря
Жизнь японцев, интернированных в США во время войны
TEHRAN, Nov. 19, 2015 (Xinhua) -- Iranian engineers work at the South Pars gas field at the southern Iranian port of Assalouyeh, Iran, Nov. 19, 2015. The South Pars/North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. The South Pars or North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. It is one of the world's largest gas fields, shared between Iran and Qatar. (Xinhua/Ahmad Halabisaz) (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Photographer: © Ahmad HalabisazПризрачная угроза
Сможет ли иранский газ бросить вызов интересам России?
Во Франции жандарм случайно выстрелил во время речи Олланда
В Алабаме автомобиль врезался в участников карнавала Марди Гра
Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии
Real estate magnate Donald Trump waves as he leaves a Greater Nashua Chamber of Commerce business expo at the Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire, May 11, 2011. Trump suggested Wednesday it's not much fun flirting with the idea of running for president in the face of relentless attacks and ridicule. REUTERS/Don Himsel/Pool (UNITED STATES - Tags: POLITICS)Прощание с иллюзией
Почему Трамп не мог оправдать надежд на нормализацию отношений с Россией
Все материалы
Бывший СССР
Денис Вороненков (справа)Новый русский украинец
Для чего Киеву беглый российский депутат Вороненков
Из-за обстрелов украинской армии без света в Донбассе остались сотни людей
Представители Европарламента и Евросоюза согласовали отмену виз для украинцев
Президент Киргизии заявил о нежелании устраивать третью революцию в республике
Депутат Рады предрек уничтожение «империи Ахметова»
Савченко заявила о полученном от Москвы разрешении на посещение ДНР
Саакашвили зарегистрировал свою партию
Все материалы
Финансы
Закрома из-под подушки
Как россиян заставят прокредитовать правительство
Медведев подтвердил подготовку изменений в налоговой системе
В России выпустят золотую монету номиналом в 20 тысяч рублей
В ходе Сочинского форума прошла дискуссия о проблемах малого бизнеса
Бразилия начала импортировать кофе
«Главное — дать бизнесу работать»
Врио губернатора Калининградской области о туризме, девальвации и санкциях
Путин назвал споры между Россией и Белоруссией естественными
Все материалы
Бизнес
Продажи под прессом
Ретейлерам не удается реанимировать потребительский бум
«Задача — запустить 180 тысяч новых малых предприятий»
Браверман рассказал об инструментах поддержки среднего и малого бизнеса
«Был рак австралийский — стал астраханский»
Губернатор Александр Жилкин рассказал о прорыве в сельском хозяйстве
«У всех сейчас период ожидания»
Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин о ситуации с инвестициями
Детские деньги
Как открыть частный детсад и сэкономить
Google решила помириться с ФАС
Медведев заявил о продолжении приватизации
Все материалы
Силовые структуры
Без ствола
Российские власти сокращают число владельцев гражданского оружия
Поколение пять
Истребители XXI века вступают в права
Недостаток ресурсов при избытке амбиций
Что не так с индийской системой закупок оружия
Столичная полиция опубликовало видео с найденными в Бирюлево львятами
В подмосковном Долгопрудном застрелили посетителя кафе
В МВД посетовали на скудность базы генетического материала россиян
СК связал обыск у журналистки Световой с «делом ЮКОСа»
Все материалы
Наука и техника
Трамп и батут
Куда НАСА пошлет мощнейшие в мире ракеты-носители
Допрос обвиняемого - митрополита Петроградского Вениамина на судебном процессе по делу об изъятии церковных ценностей, проходившем в зале филармонииСидеть!
Как молодая советская власть карала своих граждан
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
Созданы неуязвимые для респираторных вирусов свиньи
В iPhone 8 исчезнет разъем Lightning
В МГУ создали панацею от химического оружия
ВОЗ назвала 12 самых опасных для человека бактерий
Все материалы
Спорт
Ольга КорбутЗолотая распродажа
Почему легендарная гимнастка Ольга Корбут решила продать олимпийские награды
Росчерк молнии
Ушел из жизни Владимир Петров — один из ярчайших хоккеистов XX века
Команды 29 регионов примут участие во Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов
В Кремле прокомментировали обращение хоккеистов красноярского «Енисея» к Путину
Игроки красноярского «Енисея» попросили президента спасти русский хоккей с мячом
Сычев начал карьеру в пляжном футболе
Валуев пообещал разобраться с забивавшими себе хоккеистами
Все материалы
Культура
Битти или не быть
Что интересного было на церемонии вручения «Оскаров»
Обладатели премии «Оскар-2017»
Лучшим фильмом стал «Лунный свет»
Владимир Тучков: Интеллигенции никто не пишет
Почему от отечественной юмористики не смешно, а страшно
Центр Помпиду обзавелся самой большой коллекцией русского искусства за рубежом
Камбербэтч снимется в сериале про Патрика Мелроуза
Госдеп США удалил твит с поздравлением получившего «Оскар» иранского режиссера
Посетитель музея разрушил скульптуру Яей Кусамы при попытке сделать селфи
Все материалы
Интернет и СМИ
С донышка постучали
Как Диана Шурыгина превратилась в героиню скандалов и стала успешным блогером
Воронежскому губернатору пожаловались на комика из Stand Up за отказ жениться
Бывший актер «Ералаша» предложил поискать закладки с приятными бонусами
Сергей Кушнерев«Самое технологичное чувство на свете — это кайф»
Каким был создатель культовых ТВ-проектов «Последний герой» и «Жди меня»
Американские охотники спасли попавшего в западню олененка
99-летняя голландка попросила полицию исполнить ее мечту оказаться в тюрьме
В подмене результатов «Оскара» углядели «русский след»
Все материалы
Ценности
Взяли золотом
Самые дорогие украшения на «Оскаре-2017»
Volkswagen анонсировал выпуск революционного автомобиля
Итальянцы посвятили сумки японским женщинам-супергероям
Victoria’s Secret усовершенствовала крой бюстгальтеров
Calvin Klein раздел обладателей «Оскара» до нижнего белья
Олег Кайдалов«Я завидую будущим поколениям»
Олег Кайдалов: человек, который верит в будущее «умных часов»
Марка adidas обновила кроссовки Gazelle к карнавалу Марди Гра
Все материалы
Путешествия
ЛиссабонПортугальский для начинающих
Почему каждый хотя бы раз в жизни должен побывать в Лиссабоне
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
Эксперт раскрыла планы россиян на отпуск в 2017 году
Россияне стали тратить больше денег на покупки в Европе
Российский чартер задержался в Индии на шесть часов из-за больных пассажиров
Номинантам на «Оскар» подарили туры на Гавайи и в Италию
Чемодан не долетел
Что делать, если авиакомпания потеряла ваш багаж
Все материалы
Из жизни
Фантастическая четверка
Люди со сверхъестественными способностями помогут ученым победить болезни
Мимимиметр сломался
Азиатский бум на умилительных собак пришел в Instagram
«Местные со мной два года не здоровались»
История программистки из Москвы, переехавшей в итальянские Альпы
Я не знаю, как она это делает
Личный опыт: быть фитнес-звездой Instagram и многодетной матерью одновременно
Леопард ранил шесть человек в Индии
Двое румын погибли при попытке перепить друг друга
Все материалы
Длительный тест Subaru Forester
Подсчитываем стоимость владения, подводим итоги и делаем выводы
Новая Формула-1: на офигительных катках
Как выглядят машины Ф-1 сезона-2017, самые красивые за 10 лет
Автомобили из будущего в кино
Как выглядят машины из будущего в кино — сейчас и в прошлом
Бронированные машины для VIP-персон
ЗиЛ, «Гелик», «Комбат» и еще девять самых защищенных автомобилей в мире
В трейлере новых «Тачек» показали соперника Молнии Маккуина
Кроссовер DS 7: подвеска «с глазами», вращающиеся фары и ночное видение
Компания Mitsubishi представила кроссовер Eclipse
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы