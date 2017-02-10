Юнкер назвал сроки отмены виз для Украины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что до лета для Украины будет введен безвизовый режим с ЕС. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает РИА Новости.

«Конечно, мы обсуждали вопрос визовой либерализации. Это произойдет до лета», — рассказал журналистам об итогах встречи с украинским премьером Владимиром Гройсманом руководитель ЕК.

Днем ранее журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк рассказал, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начнет действовать с 12 июня 2017 года. Неделей ранее издание «Европейская правда» со ссылкой источники в Европарламенте сообщало, что летом для граждан Украины упростят порядок пересечения границы ЕС.

Материалы по теме Европа, впусти! Почему ЕС опять отложил визовую либерализацию для Украины и Грузии

Официально в Брюсселе условием предоставления безвизового режима называли создание экстренной приостановки свободного въезда украинцев в пределы ЕС. В частности, летом 2016 года издание Die Welt опубликовало статью об опасениях европейских стран в связи с предоставлением гражданам Грузии, Украины и Косово возможности безвизового въезда в страны Шенгенской зоны. В парламенте ФРГ прошла закрытая встреча, на которой МВД страны представило доклад об иностранных преступных группировках.

Отмена виз в ЕС является одной из целей внешней политики Киева. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Брюсселе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.