Европарламент одобрил безвизовый режим с Грузией

Депутаты Европейского парламента (ЕП) проголосовали за отмену визового режима с Грузией. Проект решения поддержали 553 парламентария. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ЕП.

Граждане Грузии — обладатели биометрических паспортов — получили возможность находится в ЕС на протяжении 90 дней в течение шести месяцев для деловых, туристических или семейные поездок, однако без права на работу.

На практике режим свободного перемещения заработает после того, как вступит в силу механизм его экстренной приостановки. Ожидается, что это произойдет до конца марта 2017 года.

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8 декабря прошлого года ЕП одобрил условия, при которых безвизовый режим может быть отменен. Например, это может произойти в случае, если на территории стран ЕС окажется большое число грузин, отказывающихся вернуться на родину.

Кроме того, в документе говорится, что отмена безвизового режима предусмотрена в связи с резким увеличением ходатайств о предоставлении убежища, несоблюдением Тбилиси соглашения о реадмиссии (возвращении мигрантов), а также в случае возникновения непосредственной угрозы государствам-членам ЕС со стороны граждан Грузии.

Механизм экстренной приостановки безвизового режима был разработан по настоянию Германии. Летом 2016 года издание Die Welt сообщило об опасениях европейских стран в связи с предоставлением гражданам Грузии, Украины и Косово возможности безвизового въезда в страны Шенгенской зоны. В парламенте Германии прошла закрытая встреча, в ходе которой глава МВД страны Томас де Мезьер привел данные об иностранных преступных группировках. Чиновник озвучил статистику по организованной преступности в Грузии, где, по его словам, эта проблема приняла национальные масштабы.