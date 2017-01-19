Порошенко потребовал предоставить Украине безвиз в ближайшие недели

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о предоставлении Евросоюзом Украине безвизового режима должно быть принято в ближайшие недели. Об этом в четверг, 19 января, он сказал в интервью Reuters.

«Это прямое обязательство ЕС. Мы ожидаем, что через очень короткое время — несколько недель — эта работа будет завершена для запуска безвиза», — заявил Порошенко. По его утверждению, решение об отмене виз было принято в декабре, но до сих пор не вступило в силу.

29 декабря заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что страна до сих пор не получила безвизовый режим с Евросоюзом из-за позиции Франции. Он добавил, что не считает правильным называть конкретные сроки, когда безвизовый режим Киеву все-таки будет предоставлен, «чтобы не дезориентировать оптимистов и не дать новую пищу пессимистам».

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Двумя неделями ранее Европарламент большинством голосов одобрил предоставление безвизового режима для краткосрочных поездок гражданам Украины и Грузии. Это решение должно быть еще утверждено Советом Евросоюза. В Европарламенте были утверждены также механизмы отмены этого режима. Предусматривается, что безвизовые поездки могут быть приостановлены, в случае если на территории стран ЕС окажется большое число граждан Украины или Грузии, отказывающихся вернуться на родину.

В конце октября Порошенко утверждал, что документы о предоставлении Киеву безвизового режима с ЕС будут подписаны и ратифицированы Европарламентом до 24 ноября. К указанному сроку такое решение принято не было.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей.