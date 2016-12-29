В Киеве свалили на Францию вину за отсутствие безвизового режима с ЕС

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что страна до сих пор не получила безвизовый режим с Евросоюзом из-за позиции Франции. Об этом в четверг, 29 декабря, он сказал в комментарии порталу «Обозреватель».

«Задержка произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы. Сейчас я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать», — заявил Елисеев.

Он добавил, что не считает правильным называть конкретные сроки, когда безвизовый режим Киеву все-таки будет предоставлен, «чтобы не дезориентировать оптимистов и не дать новую пищу пессимистам».

Материалы по теме Европа, впусти! Почему ЕС опять отложил визовую либерализацию для Украины и Грузии

15 декабря Европарламент большинством голосов одобрил предоставление безвизового режима для краткосрочных поездок гражданам Украины и Грузии. Это решение должно быть еще утверждено Советом Евросоюза. Ранее в Европарламенте были утверждены механизмы отмены этого режима. Предусматривается, что безвизовые поездки могут быть приостановлены, в случае если на территории стран ЕС окажется большое число граждан Украины или Грузии, отказывающихся вернуться на родину.

В конце октября Порошенко утверждал, что документы о предоставлении Киеву безвизового режима с ЕС будут подписаны и ратифицированы Европарламентом до 24 ноября. К указанному сроку такое решение принято не было. Председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что препятствием является позиция таких стран, как Франция, Бельгия, Венгрия, Италия и Германия.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей.