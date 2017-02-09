Названа возможная дата введения безвизового режима между Украиной и ЕС

Журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступит в силу 12 июня 2017 года. Об этом он написал на своей странице в микроблоге Twitter.

По словам Йозвяка, безвизовый режим с Европейским союзом для Грузии начнет действовать 29 марта.

2 февраля депутаты Европейского парламента (ЕП) проголосовали за отмену визового режима с Грузией. Граждане Грузии — обладатели биометрических паспортов — получили возможность находиться в ЕС на протяжении 90 дней в течение шести месяцев для деловых, туристических или семейные поездок, однако без права на работу.

Режим свободного перемещения должен заработать, как только вступит в силу механизм его экстренной приостановки. Анонсировалось, что это случится до конца марта 2017-го.

Материалы по теме Европа, впусти! Почему ЕС опять отложил визовую либерализацию для Украины и Грузии

В тот же день издание «Европейская правда» со ссылкой на свои источники в ЕП сообщило, что для Украины безвизовый режим с ЕС заработает уже летом, после того как будет одобрен режим приостановки.

Механизм экстренной приостановки безвизового режима был разработан по настоянию Германии. Летом 2016 года издание Die Welt сообщило об опасениях европейских стран в связи с предоставлением гражданам Грузии, Украины и Косово возможности безвизового въезда в страны Шенгенской зоны. В парламенте Германии прошла закрытая встреча, в ходе которой глава МВД страны Томас де Мезьер привел данные об иностранных преступных группировках. Чиновник озвучил статистику по организованной преступности в Грузии, где, по его словам, эта проблема приняла национальные масштабы.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Евросоюзе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.