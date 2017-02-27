Совет ЕС принял норму о безвизовом режиме для Грузии

Совет Европейского союза (ЕС) принял норму о либерализации визового режима с Грузией. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Как отмечается в сообщении, теперь обе палаты парламента ЕС — Совет и Европарламент (ЕП) должны заверить принятый документ. Речь идет о разрешении пребывать в странах Евросоюза в течение 90 дней. «Это соглашение [о безвизовом режиме] (...) упрочит отношения в сфере туризма и деловые связи», — отметил министр внутренних дел Мальты (это государство временно председательствует в Совете ЕС) Кармело Абело.

Он отметил, что принятие нормы о либерализации стало возможным в результате принятия механизма приостановления безвизового режима.

Материалы по теме Европа, впусти! Почему ЕС опять отложил визовую либерализацию для Украины и Грузии

В начале февраля сообщалось, что Европейский парламент отложил на более поздний срок голосование по технической договоренности о предоставлении безвизового режима Тбилиси.

В декабре 2016 года ЕП большинством голосов одобрил предоставление безвизового режима для краткосрочных поездок гражданам Грузии и Украины. Ранее в том же месяце Европарламент утвердил механизм отмены этого режима. Власти ЕС могут приостановить безвизовый въезд для граждан этих стран, если на территории стран Евросоюза окажется большое число украинцев и грузин, отказывающихся вернуться на родину.

В октябре того же года сообщалось, что Совет ЕС предварительно согласовал либерализацию визового режима для Грузии.