Европарламент отложил голосование за безвизовый режим с Грузией

Европейский парламент (ЕП) отложил голосование по технической договоренности о предоставлении безвизового режима Грузии, которое должно было состояться на пленарной сессии в Брюсселе 2 февраля. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕП.

«Голосование по договоренности между Советом ЕС и Европарламентом по вопросам безвизового режима для Грузии перенесено на более поздний срок», — отметили в пресс-службе.

15 декабря 2016 года сообщалось, что ЕП большинством голосов одобрил предоставление безвизового режима для краткосрочных поездок гражданам Грузии и Украины. Также отмечалось, что это решение должен официально утвердить Совет Евросоюза.

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Ранее в том же месяце Европарламент утвердил механизм отмены этого режима. В нем предусмотрено, что безвизовые поездки могут быть приостановлены, в случае если на территории стран Евросоюза окажется большое число украинцев и грузин, отказывающихся вернуться на родину.

В июне 2016-го президент Грузии Маргвелашвили заявил, что страна давно желает стать членом европейской семьи.

В мае того же года ЕС предложил распространить на Грузию и Украину механизм временного прекращения действия безвизового режима с третьими государствами. По мнению европейских чиновников, это поможет предотвратить новый миграционный кризис в случае внезапного роста числа нелегальных мигрантов.