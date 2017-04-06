Появилось видео реакции Порошенко на голосование Европарламента за «безвиз»

Президент Украины Петр Порошенко после получения известия о том, что Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС, аплодировал и обнимался с гостями Киевского форума по безопасности. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Для объявления результатов голосования евродепутатов Порошенко прервал выступление бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. «Поздравляю всех, кто приложил к этому усилия! Поздравляю всех украинцев», — сказал президент. После этого он пожал руку Яценюку и нынешнему главе правительства страны Владимиру Гройсману.

Вместе с тем Порошенко подчеркнул, что голосование Европарламента не является финальной точкой. «Это еще не открытие границы. Мы ждем решения Совета ЕС. Мы усердно работаем, чтобы никто не отодвинул и не отсрочил этот процесс», — цитирует его слова «Интерфакс-Украина».

Ранее в этот же день Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. За решение проголосовал 521 европарламентарий, против — 75, воздержались 36 депутатов.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей.