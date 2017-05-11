В Москве назвали «морковкой на веревочке» безвизовый режим между Украиной и ЕС

Заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков, комментируя решение Совета ЕС об утверждении безвизового режима с Украиной, заявил, что это всего лишь «морковка на веревочке, которая просто чуть-чуть облегчает существующую систему». Такое мнение он высказал в четверг, 11 мая, на полях встречи дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Остается условие заезда только на три месяца в течение полугода, это не имеет никакого отношения к разрешению на работу», — отметил дипломат.

Мешков подчеркнул, что в данном случае украинцы и россияне, получившие пятилетние шенгенские визы, имеют одинаковые возможности.

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Ранее 11 мая Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины. Подписание документа президентами Европарламента и Совета запланировано на 17 мая. После этого он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и спустя 20 дней вступит в силу.

Послы Евросоюза одобрили предоставление безвизового режима Украине 26 апреля. До этого соответствующее предложение Европейской комиссии поддержал Европарламент.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако до сегодняшнего дня в Евросоюзе каждый раз под разными предлогами откладывали это решение.