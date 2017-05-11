В Совфеде оценили последствия введения безвизового режима между Украиной и ЕС

Решение о предоставлении Украине безвизового режима с Евросоюзом обернется неконтролируемой миграцией. Такую точку зрения высказал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в четверг, 11 мая, передает RT.

Сенатор предположил, что из-за отсутствия условий для работы на родине до трети трудоспособного населения Украины направится на заработки в страны ЕС. «Есть большая опасность, что поедут туда украинцы туристами и останутся искать работу. То есть будет действовать подобная серая схема», — сказал Джабаров.

Он также подчеркнул, что это может привести к ухудшению криминогенной ситуации в европейских странах.

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Ранее в четверг Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины. Подписание документа президентами Европарламента и Совета запланировано на 17 мая. Затем он будет опубликован в официальном журнале ЕС. Через 20 дней документ вступит в силу.

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение ЕС «гигантским шагом в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства».

Заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков, в свою очередь, отметил, что «безвиз» — всего лишь «морковка на веревочке, которая просто чуть-чуть облегчает существующую систему». Дипломат подчеркнул, что в данном случае украинцы и россияне, получившие пятилетние шенгенские визы, имеют одинаковые возможности.