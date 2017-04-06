Эксперт предрек разочарование украинцев в безвизовом режиме с ЕС

Граждане Украины сначала испытают эйфорию, но потом быстро разочаруются в случае предоставления стране безвизового режима с Евросоюзом. Об этом «Ленте.ру» сказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Речь идет не об отмене виз, а о либерализации визового режима. Люди с туристическими целями смогут въехать в Шенгенскую зону на срок не более 90 дней. И то для этого нужно иметь биометрический паспорт, быть готовым подтвердить свою финансовую состоятельность. Для работы, учебы, лечения, проживания в ЕС украинцы будут вынуждены получать визы», — отметил Бортник.

Он добавил, что ситуативно рейтинги действующих властей поднимутся на 3-5 процентов, но «обязательно будет откат». «По такому же сценарию развивались события в Молдавии. Кишинев несколько лет назад получил "безвиз", а теперь там президент, рассчитывающий наладить отношения с Россией», — сказал политолог.

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Ранее в четверг Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим с ЕС. За решение проголосовал 521 европарламентарий, против — 75, воздержались 36 депутатов. После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Евросоюзе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.