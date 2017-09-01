Порошенко поручил включить Россию в список стран «миграционного риска»

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) об усилении контроля за въездом и выездом из страны иностранцев, включая россиян, и лиц без гражданства, а также соблюдением ими правил пребывания в республике. Соответствующий указ от 30 августа размещен на сайте Порошенко в пятницу, 1 сентября.

Согласно документу, кабмин должен в месячный срок «принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства или пребывания на территории Украины» упомянутых лиц. Людей, не имеющих гражданства, это касается, если они «происходят из государств миграционного риска или въехали на Украину с территории таких государств».

Правительство также должно внести в список этих стран Россию.

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За два месяца Киев должен разработать механизм внедрения предварительного информирования (в электронном виде) иностранцами посещения Украины. Кроме того, кабинету министров нужно решить вопрос о въезде в страну по загранпаспортам с бесконтактным электронным носителем.

Решение СНБО предполагает начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Биометрические данные будут фиксироваться в пунктах пропуска.

Совет нацбезопасности и обороны согласовал этот документ 10 июля.