Порошенко пообещал украинским первоклассникам жизнь в Евросоюзе

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что сегодняшние первоклассники будут жить в стране, которая станет частью ЕС. Такое заявление глава государства сделал на церемонии открытия новой школы в Харьковской области, передает в пятницу, 1 сентября, УНИАН.

«Я твердо убежден, эта детвора, первоклассники точно будут жить в Европейском союзе, в Украине, которая будет членом ЕС. Сегодня мы с вами все делаем для этого», — отметил Порошенко.

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В конце августа глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед послами ЕС заявил, что Украина не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО. «Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать», — отметил Юнкер. Ранее в том же месяце украинский президент выразил уверенность, что страна получит членство в ЕС и НАТО.

В июне для граждан Украины начал действовать безвизовый режим с ЕС. Его введение было одним из предвыборных обещаний Порошенко. Украинцы могут находиться в Шенгенской зоне не более 90 дней в течение полугода. Новые правила не распространяются на поездки, целью которых является работа или учеба в ЕС.