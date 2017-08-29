Юнкер отказался считать Украину частью Евросоюза и НАТО

Украина не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО. Об этом во вторник, 29 августа, в ходе выступления перед послами ЕС заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает РИА Новости.

«Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать», — отметил Юнкер.

Он добавил, что в настоящее время в мире идут 60 войн, «из них ни одна не идет в Европе, если не считать Украину, которая не является европейской в смысле Евросоюза».

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27 августа спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сказал, что Украина в ее нынешнем состоянии не готова к вступлению в НАТО. Он подчеркнул, что подготовка государства к вступлению в альянс требует много времени.

Днем ранее президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что страна получит членство в ЕС и НАТО. «Отдельные политики внутри Украины и за ее пределами также не верят, что мы получим перспективу членства в Европейском союзе и в НАТО. Мы преодолеем эти барьеры, мы изменим страну, страна будет соответствовать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство. И мы продолжим наш европейский и евроатлантический путь», — цитировало его выступление агентство «Укринформ».

В феврале президент Украины Петр Порошенко подтвердил намерение провести в стране референдум по вопросу о вхождении в Североатлантический альянс. В декабре 2015-го он уже называл членство в Евросоюзе и НАТО главной целью Киева.