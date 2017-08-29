Юнкер указал на невозможность обеспечения безопасности в Европе без России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил о невозможности достижения всеобъемлющей безопасности в Европе без России. Об этом он сказал на встрече с главами дипломатических миссий ЕС в Брюсселе. Запись его выступления доступна на сайте ЕК.

«Все страны Евросоюза — это 5,5 миллиона квадратных километров. Россия одна — это 17,5 миллиона. Есть еще вопросы? Поэтому важно, без отказа от наших ценностей и наших принципов, помня об аннексии Крыма, необходимо найти способ вести диалог с Россией о нашем общем будущем», — приводит его слова ТАСС.

Материалы по теме Закон, удобный во всех отношениях Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу

По словам Юнкера, европейцы должны перестать вести себя как хозяева мира, поскольку роль ЕС на мировой арене снижается и продолжит снижаться. «История идет очень быстро, и иногда быстрее, чем мы ее понимаем. Мы ощущаем и ведем себя как хозяева мира, тогда как сегодня мы должны действовать скромнее», — заявил он.

Во время этого же выступления, Юнкер отказался считать Украину частью Евросоюза и НАТО. «Я видел, что мой друг [Петр] Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать», — отметил Юнкер. Он добавил, что в настоящее время в мире идут 60 войн, «из них ни одна не идет в Европе, если не считать Украину, которая не является европейской в смысле Евросоюза».