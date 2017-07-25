В Nord Stream-2 призвали ЕС сосредоточиться на поддержке местных энергопроектов

Евросоюз в условиях угрозы санкций США против европейских компаний должен сосредоточиться на поддержке энергетических проектов в регионе. Об этом РИА Новости заявил представитель компании Nord Stream-2 (оператор проекта «Северный поток-2»).

«В то время как европейские энергетические компании сталкиваются с угрозой санкций США, нацеленной на принудительное увеличение экспорта СПГ из США‎ в Европу, институты ЕС должны сосредоточиться на поддержке европейских энергетических проектов, а не усложнять их реализацию», — заявили в Nord Stream-2.

‎Во вторник, 25 июля, должно пройти заседание рабочей группы Совета ЕС по энергетике. На встрече будет обсуждаться предоставление мандата Еврокомиссии на проведение переговоров с Россией по строительству газопровода «Северный поток-2».

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Кроме того, в этот же день в Конгрессе США пройдет голосование по законопроекту, предусматривающему введение новых санкций против России. Согласно документу, президент США может наложить санкции на лиц, собирающихся инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год, или миллион долларов единовременно, либо предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. Сообщалось также, что документ предусматривает противодействие проекту «Северный поток-2».

Днем ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что призовет в срочном порядке обсудить возможный ответ Брюсселя в случае принятия Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций, если в них не будут учтены интересы Евросоюза. Юнкер озабочен тем, что новые санкции могут затронуть сферу интересов связанных с Москвой европейских энергетических компаний.

Еврокомиссия стремится подвести функционирование газопровода под действие ряда правил Евросоюза, под которые он сейчас не попадает.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го.