Новак назвал саботажем действия Еврокомиссии по «Северному потоку-2»

Саботажем привлекательных инфраструктурных проектов назвал министр энергетики России Александр Новак действия Еврокомиссии (ЕК) в отношении «Северного потока-2». Об этом сообщает ТАСС.
«Видим откровенный саботаж экономически обоснованных и привлекательных для потребителей инфраструктурных проектов, таких как "Северный поток-2". Вмешательство в коммерческие отношения компании (оператор проекта Nord Stream 2 AG — прим. «Ленты.ру»)», — сказал министр.
8 июля президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге, заявил, что Европа нуждается в «Северном потоке-2», хотя вокруг проекта «много всяких небылиц и споров».
Также в июле стало известно, что проект мандата, подготовленный ЕК для министров энергетики стран ЕС, содержит требование частично распространить положения Третьего энергопакета на подводную часть газопровода «Северный поток-2». Сделать это регулятор может из-за последних километров трубы с территории Германии. По документам данный участок считается подводным, однако таковым не является, поэтому, по мнению ряда стран ЕС, из-под норм законодательства выведен быть не может.
Еврокомиссия стремится подвести функционирование газопровода под действие ряда правил Евросоюза, под которые он сейчас не попадает. Она утвердила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с Россией. Он должен быть утвержден странами Евросоюза.
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го.