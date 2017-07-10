Новак назвал саботажем действия Еврокомиссии по «Северному потоку-2»

Саботажем привлекательных инфраструктурных проектов назвал министр энергетики России Александр Новак действия Еврокомиссии (ЕК) в отношении «Северного потока-2». Об этом сообщает ТАСС.

«Видим откровенный саботаж экономически обоснованных и привлекательных для потребителей инфраструктурных проектов, таких как "Северный поток-2". Вмешательство в коммерческие отношения компании (оператор проекта Nord Stream 2 AG — прим. «Ленты.ру»)», — сказал министр.

8 июля президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге, заявил, что Европа нуждается в «Северном потоке-2», хотя вокруг проекта «много всяких небылиц и споров».

Также в июле стало известно, что проект мандата, подготовленный ЕК для министров энергетики стран ЕС, содержит требование частично распространить положения Третьего энергопакета на подводную часть газопровода «Северный поток-2». Сделать это регулятор может из-за последних километров трубы с территории Германии. По документам данный участок считается подводным, однако таковым не является, поэтому, по мнению ряда стран ЕС, из-под норм законодательства выведен быть не может.

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Еврокомиссия стремится подвести функционирование газопровода под действие ряда правил Евросоюза, под которые он сейчас не попадает. Она утвердила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с Россией. Он должен быть утвержден странами Евросоюза.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го.