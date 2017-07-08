Путин заявил о важности «Северного потока-2» для Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что Европа нуждается в проекте «Северный поток-2». Об этом в субботу, 8 июля, сообщает «Интерфакс».

По мнению главы государства, вокруг проекта «много всяких небылиц и споров», однако он в интересах европейской экономики. «И в интересах экономики Германии, которая отказывается от ядерной энергетики», — добавил Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.

Президент также отметил, что российское топливо имеет конкурентное преимущество по сравнению с газом из США из-за низкой себестоимости доставки. «На сегодняшний день это совершенно очевидный факт, любой специалист вам это скажет, себестоимость производства и доставки сжиженного природного газа из США в Европу гораздо выше, чем наш СПН, и не сопоставим по стоимости с трубным российским природным газом», — заявил Путин, добавив, что «здоровая конкуренция всем идет на пользу».

Ранее 8 июля сообщалось, что Владимир Путин оценил итоги саммита G20. «Мы договорились об определении принципов устойчивости экономики, и это чрезвычайно важно для того, чтобы работать по единым стандартам», — сказал он.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го.

