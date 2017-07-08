Лидеры «Большой двадцатки» договорились оставить рынки открытыми

Лидеры стран, входящих в G20, приняли коммюнике по итогам саммита в Гамбурге. В частности, они договорились оставить рынки открытыми. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что политики выступили против стратегии протекционизма, однако признали положительную роль защитных мер для экономики. Кроме того, участники саммита согласились с тем, что Всемирная торговая организация (ВТО) может устанавливать правила и нормы международной торговли.

Помимо этого, в коммюнике заявлено, что страны G20 будут бороться с глобальными вызовами: террором, бедностью и голодом. «Мы настроены противостоять общим вызовам мировому сообществу, в том числе терроризму, перемещению (лиц), бедностью, голоду, угрозам здоровью, решать проблему создания рабочих мест, климатических изменений, энергетической безопасности, неравенства, в том числе гендерного», — говорится в сообщении.

