Президент России оценил итоги саммита G20

Вопросы, которые рассматривались лидерами стран «Большой двадцатки» в Гамбурге, чрезвычайно важны, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в субботу, 8 июля, передает ТАСС.

«Мы договорились об определении принципов устойчивости экономики, и это чрезвычайно важно для того, чтобы работать по единым стандартам», — сказал он.

Путин подчеркнул, что форумы лидеров «двадцатки» в первую очередь посвящены экономике, «хотя много вопросов политического характера возникает и смежных».